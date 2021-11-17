QR-коды россиян, которые заболели COVID-19 после получения сертификата о вакцинации, аннулируются. Им на смену придут QR-коды, подтверждающие перенесение заболевания. Такая норма внесена в приказ Минздрава РФ о новой форме сертификата о вакцинации, документация размещена на государственном портале правовой информации.

"QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода", — говорится в документе.

QR-коды, которые выдаются после прививки, действуют 1 год с момента получения второго компонента препарата. Переболевшие получат менее длительные QR-коды - всего на полгода.