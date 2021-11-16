Верховный суд РТ перенёс рассмотрение исков об отмене QR-кодов на 7 декабря. Об этом сообщает "Ъ-Казань" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РТ.

Как сообщается, 29 заявителей были исключены из дела, поскольку постановление кабмина РТ №960, которое они просили признать недействительным, уже утратило силу. Остальные же истцы изменили требования и теперь хотят отменить постановление №1006, в котором перечислены действующие в республике антиковидные ограничения.

Исковые требования были объединены в одно дело и перенесены на 7 декабря.