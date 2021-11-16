Министерство финансов России выступило с инициативой поднять минимальную стоимость на водку и коньяк с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Минимальную цену на водку предложено повысить на 7,4%. Если сейчас пол литра можно купить за 243 рубля, то после Нового года минимальная цена составит 261 рубль. Цена коньяка может вырасти на 7,6 процента - с текущих 446 до 480 рублей за бутылку того же объема.

Минимальная розничная цена — это утвержденный нижний потолок стоимости официальной продукции. Предполагается, что это ориентировка для потребителя: все, что дешевле, - «паленый» товар, опасный для здоровья.

В Совете Федерации тем временем Минфину порекомендовали воздержаться от повышения акцизов на спиртное в этом году. Как заявил один из сенаторов, это может привести к росту производства суррогатов. А народ и так постоянно травится, не обращая внимание ни на какие ориентировки.

Фото: tvk6.ru.

Тут надо разделить разные вещи. Проблема — не в повышении минимальной цены. Легальный и нелегальный рынки сегодня существуют, независимо друг от друга. Еще в 2015 году потребители разделились на два лагеря: на тех, кто пьет легальный крепкий алкоголь, и на тех, кто пьет нелегальный. Минимальная розничная цена сегодня — это уровень безубыточной работы ликеро-водочного завода. Она не позволяет заводу получить прибыль. Если в этом году минимальная цена водки — 243 рубля, то средняя цена бутылки водки в России — 300 рублей. Поэтому проблема - в дороговизне официальной водки как таковой. У нас минимальная зарплата — это 50 бутылок водки. А на пособие по безработице в развитых странах Западной Европе можно купить порядка 200-300 бутылок. Водка дорожает по тем же причинам, что и остальные пищевые продукты — затраты растут. Плюс государство еще и повышает ставку акциза. Ведь сегодня в бутылке водки, которая 243 рубля, почти 130 рублей — это акциз и НДС. В развитых странах исповедуют другой принцип регулирования: обеспечить всем слоям населения доступ к качественной заводской продукции. У нас же не только бомжи и маргиналы пьют суррогаты, но и обычные люди с маленькими зарплатами. Все последние массовые отравления об этом свидетельствуют, - цитирует руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза kp.ru.

С повышением цен на крепкий алкоголь не согласен замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин. Парламентарий заявил, что лучше дождаться, когда будут сбалансированы нормы по акцизам в странах Таможенного союза и ЕАЭС.

Рябухин также отметил высокий показатель производства самогона в России. По словам парламентария, рост самогоноварения в 2021 году по прогнозам составит около 20 процентов.

«Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя», — цитируют Рябухина РИА Новости.

Напомним, что ранее заговорили о вероятном росте цен на пиво. Впрочем, пока серьезного подъема цен на пенное не последовало.