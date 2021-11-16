Средняя заработная плата за месяц в Казани за 9 месяцев этого года увеличилась на более 12% и почти достигла отметки в 54,3 тыс. рублей, увеличившись на 12,3%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила и.о. руководителя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова.

«Среднемесячная заплата за 9 месяцев 2021 года на крупных и средних предприятиях города составила 54 тыс. 286 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 12,3%. В реальном выражении с учетом инфляции рост составил 5,5%», – завявила Мингазова.