Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Первый законопроект внесет изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По новым правилам граждане старше 18 лет смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, предъявив:

QR-кода о прививке;

или документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом;

или медицинский отвод от вакцинации.

До 1 февраля 2022 года, также можно применять результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Иностранцы смогут посещать общественные места и мероприятия при предъявлении отрицательного теста и после 1 февраля.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Ограничения не будут распространяться на посещение аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Эти правила будут действовать до 1 июня 2022 года.

"Нашим гражданам нужно дать время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период", — процитировала газета.ru Вице-премьера Татьяну Голикову.

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QR-КОДЫ В ТРАНСПОРТЕ

Второй закон изменит 107 статью Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ». Правки будут касаться междугородних и международных перевозок. Согласно закону для проезда на железнодорожном и авиатранспорте будет необходимо предъявить:

QR-код о прививке;

или медицинский отвод от вакцинации;

или подтверждение перенесённого коронавируса.

До даты, которую установит Правительство РФ, будет достаточно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Распространяется это и на иностранцев, которые захотят воспользоваться ЖД или авиа транспортом.

Соответствующие документы должны будут проверяться при покупке и посадке в самолет или поезд. Если у пассажира их не окажется, перевозчик будет иметь право в одностороннем порядке расторгнуть договор с пассажиром. В течение 30 дней перевозчик должен будет вернуть деньги за нереализованную услугу.

"Их [системы бронирования авиакомпаний] надо будет совмещать с системой Госуслуг, чем мы сейчас и занимаемся", — процитировал Вестник АТОР главу Минтранса РФ Виталия Савельева.

Если законопроекты примут, они будут действовать до 1 июня 2022 года. В Правительстве надеются, что к этому времени, в стране будет привито не меньше 80% взрослого населения.

Напомним, в Татарстане с 22 ноября введут ограничения на проезд в общественном транспорте без QR-кода.