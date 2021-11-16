Вахитовский суд Казани начал рассмотрение нашумевшего дела о "колясочной афере" и многомиллионном мошенничестве в ФСС РТ.

Так, на скамье подсудимых оказался бывший замглавы Фонда Социального Страхования республики Камиль Фатыхов. Помимо него перед судом предстали также бывший руководитель отдела обеспечения инвалидов техническими средствами средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров, а также его брат - сотрудник ООО "Альянс" Ильдар Сагиров. Еще один фигурант дела, директор ООО "Альянс" Альберт Закиров разыскивается.

Напомним, злоумышленники обещали помочь инвалидам с приобретением дорогостоящего оборудования и через частную фирму продавали дешевую коляску под видом дорогой. Сообщается, что от неправомерных действий могло пострадать более полутысячи инвалидов, а общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей.

Обвиняемые своей вины не признают.