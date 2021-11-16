В одном из жилых домов Новосавиновского района по улице Амирхана в Казани была обнаружена девушка с колотыми ранами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Как сообщается, при прибытии на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину. По предварительной информации, мужчина ударил свою супругу ножом в бок за то, что та вылила в раковину его алкоголь. Позже сам злоумышленник позвонил в полицию.

Пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.