Дело о расстреле в казанской гимназии №175 уже в декабре могут передать в суд. Об этом сообщает «Ъ». Повторная экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, признала Галявиева вменяемым. Соответственно, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

По словам адвоката Владимира Богдана, обвиняемый в убийстве 9 человек Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов, и защитник ему будет назначен. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц общеопасным способом.

Богдан выразил надежду, что доступ к материалам дела удастся получить после того, как они будут переданы в суд.

"Мы ждем, когда дело будет отправлено в суд. Это должно произойти в декабре. Как только оно отправится в суд, у нас появится возможность реализовать свои процессуальные права",— приводит слова Богдана «Ъ».

Напомним, что трагедия в казанской школе № 175 произошла 11 мая 2021 года. Галявиев зашел в учебное заведение с ружьем в руках и начал стрелять по ученикам, педагогам и сотрудникам школы. В результате погибли 7 школьников и 2 учительницы. Пострадали 22 человека.