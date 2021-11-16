МУП «Метроэлектротранс» в спешном порядке набирает штат контролеров для проверки QR-кодов на станциях казанского метрополитена. Об этом сообщается в телеграмме организации. Контролерам обещают график работы 2/2 с 6:00 до 18:00 или с 12:00 до 24:00. Заработную плату будут выплачивать на руки. Она составит в районе 20 тысяч рублей. При этом у соискателя вакансии в обязательном порядке должен быть QR-код.

Напомним, что система QR-кодов была введена в Казани с 11 октября 2021 года. Без него нельзя попасть в кафе, бассейны и торговые центры. С 22 ноября 2021 года QR-код потребуется для проезда во всех видах общественного транспорта.