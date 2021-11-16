Очередной взрыв газа произошел на территории России. На сей раз ЧП произошло в городе Копейск Челябинской области. В результате взрыва погибли женщина и двое детей.

Взрыв прогремел 15 ноября около 16:00. По данным 74.RU, многодетная семья совсем недавно переехала в дом и отец самостоятельно переделал печное отопление на газовое. Когда начался пожар, женщина была дома с младшими детьми. Она позвонила супругу и сообщила, что находится на втором этаже, путь отрезан, а потом в трубке послышался взрыв.

По уточненным данным, погибшему среднему ребенку семьи сегодня исполнилось пять лет, младшей девочке было два года. Старшему сыну, который в момент взрыва был в школе и благодаря этому остался жив, 12 лет.