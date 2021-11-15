С репетицией справились, но что будет зимой? Готова ли Казань к метелям и снегопадам

За четыре дня, с четверга по воскресенье, в Казани выпало около 11 миллимеров осадков, что составляет 25% от месячной нормы. На уборку снега ежедневно выходило в среднем по 245 единиц спецтехники. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома Игорь Куляжев.

«Репетиция начала зимы прошла достаточно успешно. Но настоящая зимняя битва еще впереди, поэтому мы к этому уже подготовили все городское хозяйство. Прошу всех руководителей профильных структур держать себя в тонусе, обращать пристальное внимание не только на дороги первой, второй и третьей категории, но и на тротуары, подземные и надземные переходы, дворовые территории и входные группы. Работа еще только начинается», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сообщил Игорь Куляжев, для предотвращения образования гололедицы дорожные службы перед началом интенсивного снегопада 11 ноября выполнили превентивную обработку опасных участков дорог. Специалисты посыпали реагентом мосты, транспортные развязки, спуски, подъемы и перекрестки.

«По мере усиления интенсивности снегопада в течение трех часов были проведены мероприятия по сплошной обработке всех дорог города. Они были завершены в 16:30. Вторая смена началась в 21:00, в это время была организована работа по разметанию проезжей части, очистке тротуаров и повторной противогололедной обработке», – сказал он.

Куляжев также добавил, что в среднем в день в период выпадения снега на уборку выходило по 245 единиц спецтехники, в том числе 110 комбинированных дорожных машин, и 400 дорожных рабочих. С начала зимнего периода дорожных работ израсходовано 2,5 тысяч тонн противогололедных материалов.

«Мы понимаем, что для дорожных служб начинается самая насыщенная и сложная пора, однако все необходимые технические средства и материалы заготовлены в необходимом количестве. Исключение составляют рабочая сила и водительский состав, которых предприятиям по-прежнему не хватает. Тем не менее, мы приложим все усилия, чтобы этой зимой обеспечить планомерную и своевременную уборку дорог», – заключил Игорь Куляжев.