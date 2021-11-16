Бессимптомно переболевшие COVID-19 смогут получить QR-код в случае положительного диагноза. Об этом с ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова сообщает "Интерфакс".

"У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет - они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат", - приводит "Интерфакс" слова Хубезова.

Как сообщается, таким образом россияне будут свободны в связи с нормами соответствующих законопроектов.

Кроме того, представитель парламентария отметил, что в данных инициативах нет речи о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов.