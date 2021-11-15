ТНТ объявляет дату премьеры сериала «Универ. 10 лет спустя»

К основному актёрскому составу присоединятся Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

Показ сериала «Универ. 10 лет спустя» в эфире телеканала ТНТ начнётся 6 декабря. Продолжение легендарного ситкома о студентах сняли в новом жанре – комедии с элементами драмы, который потребовал от авторов другого хронометража и другого подхода к съемкам. Серии будут длиться по часу, а сам сериал займёт вечерний эфирный слот – 20:00.

К своим ролям в сериале вернётся золотой состав ситкомов «Универ» и «Универ. Новая общага»: Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Настасья Самбурская и Стас Ярушин, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. В сериале появятся и новые персонажи в исполнении Алексея Серебрякова и Анатолия Белого. «Универ. 10 лет спустя» одновременно будет интересен и новой аудитории, которая предпочитает комедийные драмы и ценит кинематографическую картинку, и тем, кто с ностальгией пересматривает старые серии «Универа».

С того момента, как Маша и Валя, Кристина и Антон, Варя и Майкл закончили универ, прошло уже 10 лет, в их жизни многое изменилось. Майкл потерял работу, он вынужден сидеть дома и воспитывать двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Валя не готов променять научную деятельность на родительство. Яна развелась, посвятила себя работе и думает, что упустила воспитание сына. Судьбы героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.

Креативный продюсер Евгений Соболев: «Универ» был одной из первых ласточек российских ситкомов, и самым первым ситкомом про студентов, про общагу. Его персонажи стали народными героями. Нам захотелось перевести этих героев в плоскость взрослой жизни, сделать им реальные проблемы, потому что наш зритель вырос вместе с ними».

Актриса Настасья Самбурская: «Вернуться к старой роли – это крутые ощущения. Тем более, эта роль мне очень нравилась, как нравился сам сериал, нравилось проводить время на площадке. Это же комедия, мы на съемках постоянно умирали от смеха. Правда, и от усталости тоже, но это забывается, а вот смех… Я за несколько сезонов точно насмеяла себе пару лет жизни. В общем, я с удовольствием окунулась в эту атмосферу снова».

Актриса Анна Хилькевич: «Универ» – это огромная часть моей жизни, моя героиня уже внутри меня. Когда мы снимались в последних сезонах «Новой общаги», мы понимали, что выросли из формата, выросли из своих героев, из студенческих ситуаций – нужно было что-то другое. Это другое подобралось к нам почти незаметно. После того, как я увидела часть отснятого материала, я могу сказать, что получилось круто. Это действительно классное и где-то очень серьёзное кино, с настоящими проблемами и настоящими людьми. И самое главное, что эти люди зрителю как будто знакомы».

Смотрите сериал «Универ. 10 лет спустя» – с 6 декабря в 20:00 на телеканале ТНТ.