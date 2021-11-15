Доставку погибшего в Африке казанского организатора концертов Никиты Краша (Труханова) в Татарстан оценили в 3,6 миллиона рублей. В эту сумму включили стоимость лечения и транспортировки тела.

Татарстанец скончался в Танзании, поехав на отдых с детьми и женой. Взрослых нашли дети без сознания, предполагается, что они отравились. Жена Краша в коме. Ему врачи помочь не смогли.

Сумму подсчитали в страховой компании ERV, отмечает "Лента".

Труханова привезли в местную клинику Global Hospital. Ему стало хуже и после его транспортировали в палату интенсивной терапии госпиталя Aga Khan Hospital на материковой части Танзании. Спасти казанца не удалось.

По данным ERV, страховки Труханова едва хватило на все расходы: общая сумма оплаченных расходов на лечение, санитарную авиацию, а также возвращение останков из Танзании в Россию, составила 49 970 долларов.