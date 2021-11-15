В ковидной больнице в Московской области скончалась блогер Анастасия Метельская, известная больше как Клава Белова. Женщина прославилась своими яростными выступлениями за движение противников вакцинации.

В больницу Анастасия попала с высокой температурой, через некоторое время ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Возможная причина смерти - осложнения коронавирусной инфекции. Точнее покажет вскрытие.

Блогер вела непримиримую борьбу с коронавирусными ограничениями, помогала антиваксерам оспаривать в суде требования о прививках и ношении масок. Она выступала и против QR-кодов. Кроме того, Клава Белова вела одноимённый телеграм-канал, в котором выкладывала видео на тему "чем опасна вакцинация от коронавируса".

Друзья и соратники Беловой по стану антиваксеров убеждены, что блогера специально убили, не оказав нужную медицинскую помощь.