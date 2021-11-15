Синоптики предупредили жителей Татарстана о необходимости сохранять осторожность и бдительность: в регионе будет гололедица и сильная метель. Ухудшение погоды прогнозируется с 18 часов 15 ноября до 18 часов 16 ноября, предупредили в УГМС РТ.

И ночью, и завтра днем в республике будет сильный ветер юго-западного направления с порывами до 15-20 метров в секунду. В Казани порывы достигнут 17 метров в секунду. Метель ухудшит видимость до 1-2 километров, а на дорогах может образоваться гололедица.