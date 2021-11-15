В Авиастроительном районе Казани нашли мертвым бывшего адвоката Павла Боровкова. По данным "Бизнес Онлайн", на теле юриста, которого обвиняли в мошенничестве, найдены ножевые ранения.

Известно, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство.

Павла Боровкова ранее обвинили в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Следователи считают, что Боровков получал от минюста Татарстана компенсации за работу государственным юристом по назначению. Следком и УБЭП при изучении документов пришли к выводу, что они были поддельными, и Боровкова лишили статуса адвоката.

Ущерб по его делу составил 1,1 миллиона рублей. Сам юрист с обвинениями был не согласен.