В Татарстане будут судить главу одного из сельских поселений за посредничество по взятке, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие считает, что глава одного из сельских поселений Высокогорского района весной 2017 года взял у молодого человека призывного возраста 130 тысяч рублей. Сумма предназначалась для сотрудника военкомата, чтобы молодой татарстанец избежал призыва на службу в армию. А сам глава поселения выступил посредником. Он передал деньги человеку, который должен был передать их в военкомат. Но посредник не передал средства, а присвоил их.

После этого и было возбуждено уголовное дело, в котором главу поселения обвиняют в посредничестве в передаче взятки. Чиновник вину признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Рассматривать дело будет Советский суд Казани.