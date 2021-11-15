На совещании с участием президента РТ Рустама Минниханова обсудили строительство транспортно-пересадочного узда "Компрессорный" и расширение Горьковского шоссе до шести полос. В обсуждении приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и новый руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Татарстана.

Предполагается, что узел на станции "Компрессорный" станет транспортным хабом, который даст возможность пассажирам совершать пересадки с электричек на городской общественный транспорт и наоборот. Сегодня уже начались строительные работы.