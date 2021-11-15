В Казани всего за несколько дней выпало уже 25% месячной нормы осадков и возникла острая необходимость в рабочих для уборки снега. Рабочих не хватает, заявил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. При этом вся техника для уборки дорог в городе готова и исправна.

"Все технические средства и материалы заготовлены в необходимом количестве. Исключение составляют рабочие силы и водительский состав, которых по-прежнему не хватает на предприятиях. Тем не менее, мы приложим все усилия, чтобы этой зимой обеспечить своевременную уборку всех территорий", - заверил Куляжев.

Синоптики подсчитали, что за четыре дня с 11 по 14 ноября выпало уже 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы, дороги обработали от гололеда.

"Настоящие снежные битвы еще впереди. Городское хозяйство мы приготовили. Прошу все профильные структуры держать в оперативном тонусе себя и не только дороги первой, второй, третьей категории, но и тротуары, дворы и входные группы", - отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.