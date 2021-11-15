"Все технические средства и материалы заготовлены в необходимом количестве. Исключение составляют рабочие силы и водительский состав, которых по-прежнему не хватает на предприятиях. Тем не менее, мы приложим все усилия, чтобы этой зимой обеспечить своевременную уборку всех территорий", - заверил Куляжев.
"Настоящие снежные битвы еще впереди. Городское хозяйство мы приготовили. Прошу все профильные структуры держать в оперативном тонусе себя и не только дороги первой, второй, третьей категории, но и тротуары, дворы и входные группы", - отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
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