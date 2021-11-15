В общественный транспорт Татарстана с 22 ноября будут пускать только при наличии QR-кода. Уточнен и размер штрафа для пассажиров за отсутствие QR-кода.
"Перевозчики, в случае неисполнения должного контроля, и пассажир, в случае отсутствия у него QR-кода, попадают под статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", – сообщили в пресс-службе правительства республики.
Для граждан штрафная санкция в случае нарушения требований составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч рублей.
QR-коды могут получить вакцинировавшиеся или переболевшие коронавирусом за последние полгода граждане. Также в министерстве здравоохранения Татарстана уточнили, что смогут разработать коды для тех, кому положен медотвод от прививки.
комментарии
"... Правительство России в ближайшие три года планирует собрать в федер альную казну 255 млрд рублей в виде штрафов, санкций и платежей за возмещения ущерба, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, опубликов анной в единой базе ГосДумы.
По сравнению с предыдущим трехлетним планом, заложенным в закон о бюджете прошлого года, сумма увеличивается на 15 млрд рублей.
Причем если год назад государство планировало небольшое снижение штрафных доходов (с 80,8 млрд рублей в 2021 году до 80,36 млрд в 2023-м), то новый план требует наращивать их всю предстоящую трехлетку: 83,092 млрд рублей в 2022-м, 84,767 млрд - в 2023-м, 85,577 млрд - в 2024-м ...."
конец цитаты.
В общем, как говорится - "ничего личного , просто бизнес ".