В общественный транспорт Татарстана с 22 ноября будут пускать только при наличии QR-кода. Уточнен и размер штрафа для пассажиров за отсутствие QR-кода.

"Перевозчики, в случае неисполнения должного контроля, и пассажир, в случае отсутствия у него QR-кода, попадают под статью "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", – сообщили в пресс-службе правительства республики.

Для граждан штрафная санкция в случае нарушения требований составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч рублей.

QR-коды могут получить вакцинировавшиеся или переболевшие коронавирусом за последние полгода граждане. Также в министерстве здравоохранения Татарстана уточнили, что смогут разработать коды для тех, кому положен медотвод от прививки.