Не стало хореографа, художника, руководителя театра танца Казанского инновационного университета (КИУ) Кабула Амонова. Новость о его смерти появилась на официальной странице КИУ в Инстаграме.

"Он прожил короткую, но яркую жизнь. Его творчество останется в нашей памяти. Память о нем будет жить в каждом движении его танцев, в потрясающих костюмах, мелодиях, песнях и заслуженных наградах", - говорится в сообщении вуза.

Кабул Амонов преодолел долгий путь от участника студклуба до мастера хореографии. Он пользовался весом в профессиональной среде, его талант отмечали деятели культуры Татарстана и всей России.

Также отмечается, что Амонов был очень светлым и добрым человеком, память о котором останется в сердцах его друзей, поклонников и учеников.