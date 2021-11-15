Жительница Екатеринбурга Лидия Уткина скончалась в местной больнице от коронавируса в 74 года. А вот дочери сообщить о смерти мамы не удосужились, отправив заодно труп в морг другого города, сообщает E1.RU.

На второй день после госпитализации пенсионерки дочери по ошибке сообщили, что мама умерла. Выяснилось, что медики перепутали фамилии. А когда женщина действительно умерла, дочери сообщили об этом только сутки спустя, но и тут выяснилось, что тело просто так не забрать - его отправили в другой город.

"Маму увезли в Сысерть. В больнице сказали, что в нашем городе мест в моргах нет, а у клиники заключен договор с сысертским моргом. В Екатеринбург я ее возвращала за свои деньги, это стоило 40 тысяч, но дело не в деньгах. Врач нахамил мне, пришлось ездить по четырем местам", — пожаловалась женщина.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области рекомендовали женщине обратиться в министерство с официальной жалобой. Также добавили, что в моргах Екатеринбурга достаточно мест.