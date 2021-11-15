Россияне с именами Артем и Ксения в этом году чаще других становились жертвами автоугонщиков, об этом сообщили страховые эксперты из компании "Согласие".

По их данным, в текущем году 0,4% всех угонов пришлись на автолюбителей с именем Артем, а 0,8% угонов пережили автоледи с именем Ксения.

На втором и третьем месте по частоте угонов расположились Никита, Вера, Денис и Валентина. Россиян с именами Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия ситуации с угоном обошли стороной.

Страховые агенты заявили, что чаще всего злоумышленники угоняют машины, припаркованные возле дома. В некоторых случаях они похищают арендованные автомобили.