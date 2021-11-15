В социальных сетях появилась информация о том, что в Африке на отдыхе скончался известный организатор концертов из Казани Никита Краш (Труханов).

Сообщается, что вместе с супругой от отдыхал в Танзании. Предположительно, супруги отравились. В тяжелом состоянии их нашел сын, он же связался с одним из родственников и сообщил о случившемся.

Жену Никиты удалось спасти, сообщается, что сейчас она пребывает в коме. Родные Никиты сообщили, что начинают сбор средств, чтобы доставить его тело из Африки для захоронения на родине.