В Казани два человека отравились угарным газом, одного из них спасти не удалось, мужчина погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Трагедия разыгралась в Кировском районе столицы Татарстана. Мужчина и женщина отравились угарным газом, оба без сознания были обнаружены приехавшими на вызов медиками. 68-летний мужчина погиб, а 95-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №7.

По предварительной версии, причиной случившегося стало отсутствие тяги в дымоходе.