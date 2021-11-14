В Краснодаре пассажиры трамвая устроили драку и вытолкнули из вагона антимасочника, нежелающего одевать маску. Об этом стало известно из социальных сетей.

Как сообщается, из-за того, что мужчина напрочь отказывался надеть маску или покинуть вагон самостоятельно, движение в районе вокзала было заблокировано на полчаса, а на путях образовалась пробка из пяти-шести трамваев.

Все это время пассажиры трамвая пытались сначала объяснить молодому человеку на словах, а затем в ход пошли и кулаки. Люди выкинули все личные вещи антимасочника на улицу и вышвырнули из трамвая его самого. Как стало известно, таким образом, мужчина собирался высказать свою гражданскую позицию.