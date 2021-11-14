Власти РТ выставили на торги четырех спортивных лошадей разных пород. Животные принадлежали ГБУ "Республиканская спортивная школа по конному спорту". Об этом сообщается на сайте ведомоства.

Как сообщается, на продажу выставлены кобыла Лига Голштинской породы гнедой масти 2002 года рождения за 100 тысяч, мерин Нейтрон Польской теплокровной породы гнедой масти 2010 года рождения за 300 тысяч, рыжий мерин Рислинг Буденовской породы 2003 года рождения за 80 тысяч. и рыжая кобыла Холодея Тракененской породы 2011 года рождения за 380 тысяч рублей.

Все животные здоровы и готовы к забегам. Чтобы принять участие в аукционе, необходимо подать заявку до 10 декабря. Торги пройдут 15 декабря.