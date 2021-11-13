Зима в Татарстан пришла всерьез и надолго: Гидрометцентр сообщил о морозе и сильном ветре

Зимняя погода, которая захватила власть в Татарстане с 11 ноября, не собирается отступать. Если верить прогнозам гидрометцентра республики, то осенние обувь и одежду можно смело прятать в шкаф до следующего сезона.

Так, 14 ноября в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 13 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза. Днем - от 0 до 5 градусов ниже нуля. Дальше морозы будут только крепчать. 15 ноября столбики термометров опустятся до отметки в 13 градусов мороза, а к 16 ноября подморозит до -16.