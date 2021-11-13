Мужчина и четырехлетний ребенок погибли во время пожара в Татарстане

Серьезный пожар произошел вечером 13 ноября 2021 года в Бавлах. Жильцы дома по улице Сайдашева почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Огнеборцы, прибыв на место происшествия, заметили дым из квартиры на втором этаже.

Во время тушения пламени пожарные обнаружили тела двух человек - 4-летнего ребенка и 50-летнего мужчины. С помощью маски спасаемого пожарные вывели на свежий воздух двух жильцов. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. Причина пожара пока не ясна.