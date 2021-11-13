Очередной рекорд: За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 257 человек

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 257 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в минздраве республики. Из них 5 случаев завозные, 252 – контактные. 87 человек госпитализировано, 170 получают лечение на дому.

По данным на 13 ноября 2021 года в Татарстане зарегистрировано 33 654 случая COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев смерти (3 мужчин 1946, 1947, 1966 г.р., 5 женщин 1938, 1946, 1939, 1938, 1944 г.р.). За весь период – 1107 случаев. Выздоровело за весь период 26 914 человек, в том числе 275 за минувшие сутки.