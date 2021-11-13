Выслушав приговор, мужчина обматерил судью, прокурора и адвоката

В отношении жителя Липецкой области возбуждено уголовное дело за публичное оскорбления судьи и других участников судебного разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сообщается, что в апреле этого года мужчину осудили на шесть лет колонии особого режима за причинение сожительнице тяжкого вреда здоровью. Выслушав приговор, он публично обматерил судью, прокурора и адвоката.

«Вину в совершении преступления против правосудия мужчина не признал. Вместе с тем проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в липецком следкоме.