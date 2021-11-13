Пациент больницы умер после предложения врача отрезать обе ноги и застрелиться

Минздрав Алтайского края проверяет информацию о том, что врач барнаульской больницы якобы предложил пациенту отрезать ноги, а потом застрелиться, мужчина после этого отказался от госпитализации и умер. Об этом сообщают РИА Новости.

Жалобу опубликовали в соцсетях. Дочь пациента сообщает, что мужчина попал в барнаульскую горбольницу скорой медицинской помощи с болью в животе и пожаловался врачу на ощущение онемения ног.

Во время обхода доктор решил пошутить и сказал ему, что придется ноги ампутировать, а потом он может застрелиться. Дочь погибшего сообщает, что шутку отец воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации и позже скончался.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким. Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию. В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры. Министерством здравоохранения также запрошена информация по данной публикации в медицинской организации с целью выяснения обстоятельств случившегося", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.