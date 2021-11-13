Выпавший зуб телеведущей Леры Кудрявцевой попал в голову впереди сидящему пассажиру в самолете

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в своем Инстаграме историей о том, как у нее выпал передний зуб, когда она летела на свидание в Италию. По словам Кудрявцевой, история была давно, она еще не была замужем. Телеведущая познакомилась с молодым мужчиной, который позвал ее отдыхать на море в Италию.

В самолете ведущая надула специальную подушку и задремала. По прилете Кудрявцева решила сдуть подушку и стала открывать клапан зубами.

«И что-то вылетает у меня изо рта и летит далеко вперед, треснув какому-то пассажиру по голове. Это был мой родной передний зуб!» — рассказала телеведущая.

После того, как она осознала произошедшее, у нее началась истерика. Кудрявцева заявила, что начала искать свой зуб между кресел, одновременно смеясь и плача.

Это не первая курьезная история про Кудрявцеву. Недавно она рассказала, как много лет назад у нее украли автомобиль Mustang. По данным Lenta.ru, Кудрявцева долго копила деньги на машину, которую в итоге угнали через месяц после покупки.