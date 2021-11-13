В Калуге лечившегося от COVID-19 пенсионера после выписки высадили на холоде и не по нужному адресу. Пожилой мужчина страдает болезнью Альцгеймера, его родственники отметили, что медики были в курсе, но отправили его домой с совершенно посторонним перевозчиком, сообщает "Подъем".

Без сопровождения пожилого человека посадили в машину. Дедушка назвал старый адрес, а водитель, высадив человека без теплой одежды на мороз, просто уехал.

Интересно, что в больницу пенсионера отправили в пуховике, шапке, но вернулся он только кальсонах и тельняшке. Пожилой россиянин три часа бродил на морозе, он упал и получил ссадины.

От шока дед вообще перестал разговаривать. В Минздраве регионе пообещали разобраться в ситуации и отметили, что уже извинились перед родными пациента. Родные же говорят, что с ними никто даже не связывался.