Уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Татарстане составляет 56%, республиканский Минздрав планирует привить 80% взрослых. Об этом на пресс-конференции накануне сообщила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, если темпы вакцинации сохранить, то уже в начале декабря республика сможет добиться поставленной цели.

Первую дозу вакцины от ковида в Татарстане на сегодня получили 1,7 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона уже сделали вторую прививку.