Мэрия Казани напомнила о мерах, которые вступят в силу уже с понедельника, 15 ноября. Так, с начала новой трудовой недели в Казани начнут требовать QR-коды в театрах и кинотеатрах, в цирках и кинозалах, в цирках.

Ранее решение ужесточить антиковидные меры озвучила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

QR-коды в транспорте с понедельника спрашивать не будут, это нововведение вступит в действие с 22 ноября.