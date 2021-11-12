Мэрия Казани напомнила о мерах, которые вступят в силу уже с понедельника, 15 ноября. Так, с начала новой трудовой недели в Казани начнут требовать QR-коды в театрах и кинотеатрах, в цирках и кинозалах, в цирках.
Ранее решение ужесточить антиковидные меры озвучила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
QR-коды в транспорте с понедельника спрашивать не будут, это нововведение вступит в действие с 22 ноября.
комментарии
В Швеции все коронавирусные ограничения отменены в связи с ликвидацией эпидемии, а обязательное ношение масок не отменено потому что они там его даже и не вводили. И локдаунов у них тоже не было, причем вирусы ковида там - те же что и у нас.
Просто вакцина "Спутник" там запрещена к применению.
Но, может, и разрешат - после окончания ее испытания на людях в России.
Впрочем, вероятность одобрения там Спутника" не велика так как во-первых они уже ликвидировали эпидемию вполне обойдясь западными вакцинами. И во-вторых из-за того что у нас как Вы видите, чем больше этот "Спутник" вкалывают - тем больше заболеваемость растет.
...Эх, а ведь если бы под Полтавой победили шведы - мы бы сейчас жили в Швеции!
Есть одиночная хата, в ней сидит пацан.
Над пацаном подвешена недельная параша .
Механизм , который ее опрокидывает, срабатывает случайно.
Смотрящий , стоящий у двери, не видит, что в хате.
Получается пацан одновременно петух и в то же время - нет .