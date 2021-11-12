Чувашия стала первым российским регионом, в котором решились выдавать QR-коды при наличии антител к COVID-19. Правда, действовать они будут только на территории республики, но никак не за ее пределами. В кабинетах получивших такие коды на "Госуслугах" данных о QR-коде не появится.

Сообщается, что получат коды те, кто не болел коронавирусом, не прививался, но в крови у человека определяется достаточно высокий уровень антител к инфекции.

"Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител", - сообщил глава региона Олег Николаев в своем Инстаграме сегодня, 12 ноября.

Он сослался на заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который сообщил, что 300-500 единиц антител по европейским стандартам достаточно для защиты от вируса.