250 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за минувшие сутки в Республике Татарстан. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 20%.

Такие данные сегодня, 12 ноября, представила заместитель главы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"Подъем заболеваемости наложился на подъем ОРВИ и продолжается порядка 9 недель. Максимум недельного прироста отмечался на 41-й неделе – плюс 38%. На протяжении двух недель мы фиксируем недельный прирост в 20 процентов", - отметила она.

За минувшие сутки было сделано 11 481 ПЦР-тестирования.