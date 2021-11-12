22 ноября в Татарстане вступят в силу новые антиковидные меры, на этот раз - в части перевозок пассажиров. Муниципальным и межмуниципальным транспортом с этого дня смогут воспользоваться только те татарстанцы, которые получили прививку от коронавируса и имеют QR-код, те, кто переболел инфекцией за последние полгода и те, кто имеет подтвержденный медицинский отвод от процедуры вакцинации.

Сертификаты о вакцинации и QR-коды будут проверять при обилечивании пассажиров, сообщил сегодня заместитель главы Миндортранса Татарстана Андрей Егоров. В транспорте, где отсутствуют кондукторы, коды и сертификаты обязаны будут проверять водители.

Транспортные карты жителей РТ в возрасте старше 60 лет, не имеющих кодов на Госуслугах, заблокируют до улучшения эпидемиологической ситуации, до получения человеком прививки или медотвода.