В Великобритании 21-летний молодой человек внезапно признался в убийстве своей 94-летней бабушки, играя в популярную игру "Правда или действие", сообщает Sky News.

Пожилая женщина скончалась в своем доме во время пожара. Полиция была уверена, что причиной пожара стала непотушенная старушкой сигарета.

И вот внук во время игры признался друзьям, что "возможно, он убил кого-то". После этого полиция расследование возобновила, и молодой человек под весом улик признался, что поджег дом, но сделал это из благих побуждений - не хотел, чтобы престарелая родственника страдала от деменции, которая уже прогрессировала.