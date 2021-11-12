Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с интересным предложением: в осенне-зимний период в России сократить рабочий день на один час, сообщает RT.

Письмо с предложением и обоснованием Милонов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

"Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счёт включения времени езды до рабочего места на один час", — говорится в обращении народного избранника.

Милонов уверен, что сокращение рабочего дня осенью и зимой будет способствовать повышению трудовой дисциплины, увеличит мотивацию трудящихся и покажет четкую социальную направленность государства.

Депутат считает, что российский климат в осеннее и зимнее время препятствует высокой эффективности работы - день короткий, а холод и осадки подавляют эмоциональное состояние людей, снижают ответственность, плохо отражаются на состоянии здоровья.

"Необходимо также отметить, что в сложившейся ситуации наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми", — добавил Милонов.