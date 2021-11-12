Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова и его друга доставят в Дагестан для проведения следственных действий из-за наезда на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в МВД.

Следком возбудил уголовное дело. Накануне на КПП "Аэропорт" в Каспийске полицейские пытались остановить автомобиль Toyota Camry без госномеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Но водитель требования проигнорировал и сбил барьер КПП и полицейского. Страж порядка получил травмы.

Брата бойца и его друга поймали только в аэропорту Шереметьево.

Усман Нурмагомедов выступает под эгидой Bellator MMA. Чемпион мира среди юниоров союза ММА-2017. На счету борца 14 боев и ни одного поражения.