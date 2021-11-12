В Барнауле проверяют факты о смерти мужчины, которого отказались нормально лечить в местной больнице. Дочь скончавшегося пациента рассказала в социальных сетях, что ее отец умер после неудачной шутки доктора, не пережив обиды.

Мужчину доставили на скорой в больницу, у него были проблемы с желудком. На третий день лечения в стационаре, по словам его дочери, у мужчины отказали ноги. Пришедший на обход врач, которому пациент пожаловался, что ноги ничего не чувствуют, предложил "их отрубить, а самому застрелиться".

После этого обиженный пациент отказался от госпитализации, и через несколько дней умер.

Дочь говорит, что неудачно пошутивший доктор уже принес ей свои извинения, но она считает, что этого мало, и намерена добиваться наказания.