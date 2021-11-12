Известный в России и за ее пределами астролог Павел Глоба составил прогноз на 2022 год - год Тигра, при этом он выделил трех представителей зодиакального круга, которым смело можно рассчитывать не только на вселенскую удачу в новом году, но и на существенное улучшение финансового положения. Отдельные представители трех знаков, названных Глобой, вообще станут богаты, сообщает НБН со ссылкой на slovofraza.com.

Счастливчики

Больше других, считает Павел Глоба, повезет тем, кто родился под знаками Рака, Весов и Тельца.

Астролог отметил, что эти три зодиака смогут позволить себе роскошь, воплотят в жизнь заветные желания. А первые положительные перемены в их жизни в качестве репетиции начнутся уже в декабре 2021 года.

По мере приближения нового года они будут все более явственно ощущать на себе позитивное влияние Вселенной. Дела пойдут на лад, решатся затяжные старые конфликты.

В целом же новый 2022 год принесет Ракам, Тельцам и Весам возможности удивительного карьерного роста, на которые они даже не рассчитывали, многие смогут реализоваться профессионально. В течение года именно эти три счастливчика будут чувствовать себя надежно и уверенно, будущее не будет их тревожить, уверен Глоба.