В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении учительницы физкультуры одной из школ города. 24-летнюю девушку подозревают в сексуальном развращении малолетних учениц. Поначалу речь шла об одной девочке, но сейчас, по мере расследования выяснилось, что жертв уже трое, и это - не предел.

Как сообщает "КП-Самара", все преступления имели место зимой текущего года.

"Преступления в отношении детей совершались в январе текущего года. Известно, что первые две интимные встречи проходили в дни школьных каникул, а третье преступление было совершено в период с 13 по 17 января 2021 года", - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах.

Дела возбуждены по части 2 статьи 134 УКРФ "Мужеложство и лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет". Решением суда девушке продлили домашний арест на время следствия.