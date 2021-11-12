Турист-мужчина решил сходить в туалет во время сафари-тура по Африке. Домой он вернулся без части гениталий - его в причинное место укусила ядовитая кобра как раз в тот момент, когда он справлял нужду, сообщает Daily Mail.

47-летний мужчина, имя которого намеренно скрыли, чтобы не подвергать его насмешкам и избежать случайных узнаваний, поехал в Африку отдохнуть. В одном из заповедников он пошел в туалет, но не заметил кобру, которая спряталась в чаше унитаза. Укус ее пришелся в половой орган.

Уже через несколько минут турист не мог ходить, орган стал фиолетовым и распух, развился стремительный некроз. Три часа мужчина ждал вертолета чрезвычайной службы, и только потом попал в больницу.

Медики сказали, что от смерти его спасут, введут антидот. Но вот часть тканей причинного места спасти уже невозможно - их удалили.