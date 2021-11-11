Среди осужденных и следственно-арестованных управления ФСИН по Татарстану за время пандемии выявлен лишь один случай коронавируса. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана. Таким образом, тюрьма или СИЗО - самое безопасное место, в котором меньше всего вероятность заразиться коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что единственный заболевший уже давно выздоровел и продолжает отбывать свой срок.

Всего в 2021 году в больницу МСЧ №16 ФСИН России госпитализировали 711 осужденных и следственно-арестованных. Были проведены 145 плановых и 22 экстренных операции. В данный момент на лечении находятся 73 человека. И ни одного - с коронавирусом.