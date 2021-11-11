В Сармановском районе Татарстана перед судом предстанет 52-летняя женщина, которую обвиняют в жестоком истязании детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Следователи считают, что с 2015 по 2017 год, будучи опекуном, а потом и усыновителем мальчика, женщина не раз систематически избивала ребенка, причем, по незначительным поводам.

Позднее, с 2020 по весну текущего года женщина издевалась над тремя детьми, которых взяла под опеку. Она выставляла их на холод без теплой одежды, колола им руки иглой, чтобы доставить боль.

Своей вины подсудимая не признала. Она находится под подпиской о невыезде, дело передано в суд.

В настоящее время трое детей находятся в социальном приюте в Набережных Челнах, еще одного ребенка забрала бабушка.