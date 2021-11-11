В казанском Кремле сегодня во второй половине дня расскажут, как будет работать система QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

На минувших выходных президент Татарстана Рустам Минниханов объявил об ужесточении ограничительных мер в республике. Среди них — ввод QR-кодов для пользования транспортом. В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана заявили, что систему не обсуждали ни с Минтрансом РТ, ни с АТП РТ, а потому просто не знают, как и кто должен проверять у пассажиров коды. Сегодня все ответы будут получены.